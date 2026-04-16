カザークス・ラトビア中銀総裁 今年2回の利上げを織り込んだ市場の価格形成は妥当 どの会合もライブ 4月30日のECB政策会合までには様々な展開が予想される エネルギー価格の推移はベースラインから大きく外れていないが、変動が激しく不確実性が高い インフレの二次的な影響が顕在化している様子は見られない 最近のインフレ経験を踏まえ、企業は過去よりも迅速に価格調整を開始する可能性がある