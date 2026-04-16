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米１０年債利回りは４．２７６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:44）（日本時間21:44）（%） 米2年債 3.755（-0.007） 米10年債4.276（-0.008） 米30年債4.895（-0.003） ドイツ3.006（-0.037） 英国4.795（-0.019） カナダ3.466（-0.006） 豪州4.955（+0.025） 日本2.402（-0.010） ※米債以外は10年物