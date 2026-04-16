西武・渡辺勇太朗投手が今季初白星をかけて１７日・日本ハム戦（エスコン）に先発する。今季は初の開幕投手を務め、ここまで３試合に登板するも白星なしの２敗。「僕が投げた試合でまだ勝ってないんで、そこら辺の気になる点はある」と複雑な胸中を明かしながらも、「気にせず自分のやることに集中してやるだけ」とあくまで冷静だ。相手はリーグトップの本塁打を放つ強力打線だけに、「インコースをうまく使いながら。カチッ