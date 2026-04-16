◆パ・リーグソフトバンク６―０楽天（１６日・北九州）勝てば開幕戦勝利以外では２２年６月以来の首位だった楽天は、先発のドラ１右腕・藤原聡大投手（花園大）が４回５失点と打ち込まれて完敗。首位ソフトバンクとのゲーム差は再び１・５に広がった。この日、プロ入り初の１軍昇格を果たし、９番・左翼でスタメンに抜てきされたドラフト７位・阪上翔也外野手は３打数無安打のホロ苦デビューに。「（走攻守）三拍子で積極的