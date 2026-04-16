Snow Manの宮舘涼太さん（33）が16日、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の記者発表会に、関根勤さん（72）、関根麻里さん（41）らとともに登場。2年連続でアイスショーのスペシャルサポーターに就任しました。7月から始まる氷上のミュージカル『ディズニー・オン・アイス』の記者発表会に登場した宮舘さん。スペシャルサポーターとして「ディズニー・オン・アイスの世界観をみなさんで楽しんで