「ブリリアントカップ・Ｓ３」（１６日、大井）抜群の切れ味で６番人気のリベイクフルシティが昨年２着の雪辱を果たし、約３年半ぶりの重賞タイトルをもぎ取った。１番人気のサントノーレが逃げて２着に粘り、上位２頭が「デイリー盃第７１回大井記念・Ｓ１」（５月２０日・大井）への優先出走権をゲットした。３着に３番人気のナンセイホワイトが入った。豪華メンバーのそろった一戦は、ラスト２００メートルから切れに切