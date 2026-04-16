【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比13銭円安ドル高の1ドル＝159円03〜13銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1775〜85ドル、187円36〜46銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行きに対する警戒感から「有事のドル買い」が優勢だった。