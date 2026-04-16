いや、逆になんでやらないの？ ふたりとも働いてるのに！家事の話になると謎のスイッチが入る旦那さん。夫婦の家事分担について、とんでもない言い分があるようで…!?>>【まんが】お湯も沸かさない夫(ウーマンエキサイト編集部)