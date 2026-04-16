「ブリリアントカップ・Ｓ３」（１６日、大井）１番人気に推されたサントノーレは、いい末脚を見せるも直線でかわされて２着に敗れた。悔しい２着だった。好スタートを決めてハナに立つと、そのまま４角まで先頭を譲らず、“勝ちパターン”だったが、勝ち馬の豪脚にかなわなかった。初コンビを組んだ横山武は「先生と話していた通り、この馬のリズムで走らせることができました」と予定通りの騎乗だったと述懐。しかし「直線