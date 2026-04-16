二宮和也さん（42）とお笑いコンビ・千鳥のノブさん（46）が出演する、日本テレビ系の新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（17日放送スタート）のナレーターを、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の豪華声優陣が務めることが発表されました。新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（関東ほか毎週金曜よる7時放送）は、世界各国の摩訶（まか）不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリ