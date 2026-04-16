「ロッテ５−３日本ハム」（１６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが逆転負けで連敗。４月３日以来の借金１となった。７年ぶりの１試合５失策と守乱を露呈した。チーム失策数も１７となり、両リーグワーストとなった。試合後、新庄監督は「きょうもいっぱいしましたね、たくさんエラーを」と苦笑いで振り返り「谷内コーチも毎日、内野手集めて色んな工夫してエラーをしないように話し合って練習させてる。でも結果的に