アレン様が番組収録に25分以上遅刻してた共演者に「ただのバカ」と激怒するシーンがあった。【映像】アレン様が怒った人気著名人（実際に遅れてくる映像）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通し