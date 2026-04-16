付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する恋人としての最後の旅行。4月16日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話では、OL兼インフルエンサーのリノ（28）が抱く「労働への拒否感」が浮き彫りになった。【映像】リノの美しいノースリーブ姿豪華なディナーの席で、ハイスペックな彼氏のナオキ（29）から「ずっと働いてほしい」と告げられ