【G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送】 4月16日20時 配信 ジー・モードは4月16日にNintendo Switch/PC（Steam）RPG「DIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナー A's TESTServer完全版」の配信を開始した。価格は1,800円。同日20時にYouTubeで配信した「G-MODEアーカイブス 6周年記念生放送」にて発表した。 【G-MODEアーカイブス6周年記念生放