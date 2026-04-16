Image: Shutterstock 実用化されたら木が足りるのかちょっと心配。太陽エネルギーの活用は、地球上で最もクリーンな発電方法のひとつ。ただ、明らかな弱点があります。日が暮れると太陽光パネルはオブジェと化します。最もエネルギーが生産される時間帯と、最もエネルギーが必要な時間帯のあいだにギャップが生じるんですよね。このギャップを埋めるために、科学者のチームが、昼間にため込