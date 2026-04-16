「喫煙室の中に机が3つしか…」――。声優の戸松遥が、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」会見で事務所所属当時を振り返り、立ち上げ間もない時代から約20年かけて歩んできた軌跡を語った。戸松遥○戸松遥「怖いもの知らずな勢いはすごかった」16日、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発表記者会見が開催され、俳優の中島歩と窪塚愛流、声優の戸松と雨宮天が登壇した。「OPALIS」は、田中麗奈らが所属する芸能プロダクシ