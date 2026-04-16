何が出るか分からないワクワク感と、トイのクオリティの高さが魅力の【ガチャ】。子どもから大人まで夢中にさせる存在として、すっかり定着しています。今回は、発売のたびに話題を集める「サンリオチャーム」に注目。思わず持ち歩きたくなる、愛らしいチャームをご紹介します。 アイディアに感謝！ 棒付きキャンディーチャーム “これ可愛い！” と思わず声に出してしまいそうな「サンリオキャ