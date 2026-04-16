◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が初回２死一塁で４号２ランを放った。巨人の４番・ダルベックの先制３ランの直後に反撃の一発。田中将が内角高めの厳しいコースに投じた直球を、豪快にバックスクリーン右へ運んだ。過去の対戦成績は９打数４安打。新人時代の楽天戦でも本塁打を放っているが、右腕が巨人に移籍後の初対戦でも快音を鳴らした。試合後はアーチを「いい風が吹いてい