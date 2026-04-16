なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、世界中で話題を呼んでいる“魔法のタッチ”を代表活動中に披露。改めてその異次元の技術を証明している。【映像】長谷川唯の「魔法のリフティング」パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は、その舞台裏に迫った「TeamCam vol.1｜International Friendly Match @USA」を4月15