俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の初回拡大スペシャルがきょう16日に放送され、かつて理沙（鈴木）とバディを組んでいた肉体派熱血刑事・矢代朋を演じる波瑠が、サプライズ出演した。【写真】6年ぶりに鈴木京香と再会を果たした波瑠6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期