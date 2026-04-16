小中学校の教諭らが児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有した事件で、名古屋地裁は１６日、性的姿態撮影処罰法違反などに問われたグループ開設者の名古屋市立小元教諭の男（４２）に対し、懲役２年６月（求刑・懲役４年）の判決を言い渡した。判決によると、男は２０２４年９月、校外学習中に女子児童の下着を盗撮してグループで共有したほか、２４〜２５年に自宅で児童のリコーダーの吹き口に体液をつけるなどした