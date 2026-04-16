※詳しくは動画をご覧ください 将来のエンジニアや、IT技術者を目指す学生たちが所属する長崎大学ロケットサークル「NUSE」。 3月に鹿児島で開かれた、種子島ロケットコンテスト大会で “日本一” に輝きました。 小さな機体に、技術と工夫が込められています。