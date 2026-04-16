◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）阪神・藤川球児監督は今季初の連敗について問われ「特にコメントすることはないですね」と、すぐに気持ちを切り替えた。５回４失点で２敗目を喫した先発のルーカスについても「まあ気にせず、慣れていくことですね」と淡々。助っ人は初回に連続四球でピンチを招き、ダルベックに先制３ランを浴びた。登板３試合は全て初回に失点しているが、指揮官は「まあ、４月ですから