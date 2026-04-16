◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムはロッテに痛恨の連敗で借金１となった。３―３の６回に２番手の斎藤がポランコに勝ち越し適時打を浴びた。新庄監督は試合後、今季最悪の５失策を喫した守備について一番に言及。左翼・西川が２失策、三塁・郡司、捕手・田宮、４番手・玉井にそれぞれ悪送球が記録され、開幕から１７試合で両リーグワーストの１７失策となり、「今日もいっぱい（失策