ウクライナで今年に入ってから最大規模となるロシア軍による攻撃があり、少なくとも17人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、15日夜から16日朝にかけて、ロシア軍がミサイル44発とドローン659機を使って攻撃を行いました。今年に入ってから最大規模の攻撃とみられます。ウクライナメディアによりますと、キーウでは12歳の少年を含む4人が死亡したほか、南部オデーサや中部ドニプロペトロウシク州など、全土であわせて17人