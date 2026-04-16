スペイン紙『マルカ』が、アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ（CL）準決勝進出に貢献した左サイドバック（SB）マッテオ・ルッジェーリを称賛している。戦士の血は、“勲章の証”だ。バルセロナとのCLノックアウトフェーズ・ラウンド8を2戦合計スコア3−2で制したアトレティコ・マドリードは、9シーズンぶりの準決勝に進出した。「グリーズマンのために」を合言葉にビッグイヤー初戴冠への扉をまたひとつ開けたわ