◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人が昨年から甲子園での阪神戦１０試合連続１点差試合となった接戦を制し、阪神に２連勝でカード勝ち越しを決めた。１５日の雨天中止からスライド登板した田中将大投手が６回３失点で勝利投手となり日米通算２０２勝目。４番・ダルベックが１４打席ぶりの安打となる先制３号３ランを放つなど猛打賞と目を覚ました。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。