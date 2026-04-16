「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）阪神は巨人に競り負けて今季初の連敗。開幕６カード目で初めての負け越しとなった。スライド登板で先発したルーカスは初回、先頭から２者連続四球を与えてダルベックに先制３ランを被弾。二回以降は粘っただけに悔やまれる立ち上がりとなった。５回４失点で２敗目を喫した左腕には、藤川監督は「まあ気にせず慣れていくことですね。４月ですから、どんな選手でも簡単ではないと思