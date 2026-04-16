「オリックス７−１西武」（１６日、京セラドーム大阪）“侍斬り”で名を馳せたオリックスの２年目右腕・寺西成騎投手（２３）が西武戦に先発し、６回５安打１失点。昨季７月３１日・西武戦以来となる今季１勝目をマークした。「（打者）一人一人に対して丁寧に投げることができましたし、ストレートのラインも前回より良くなったと思います。失点直後に逆転してくれた野手の皆さんに感謝しています」３月２日の侍ジャパンと