長男（９）に続き、次男（６）も４月から小学生になった２児ママでタレントの安田美沙子が、１４日、送迎の間にラジオの仕事をするなど、近況を伝えた。「送迎の間におしごと」「そして、ここ最近のおかあちゃんネイビーコーデ」「＃ママコーデ」「＃ネイビーコーデ」などと説明。（１）ゴールドボタンの短め丈のジャケット風カーディガンに、ワイドパンツ、インナーは白いＴシャツ（２）金ボタンのダブルのメンズライクなジ