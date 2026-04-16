「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）１１日の広島戦からコンディション不良で欠場が続いていたＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手（３４）が、４試合ぶりにベンチ入りし、八回２死二塁から代打出場。この回に得点はならなかったものの、右前打でチャンスをつないだ。しかし試合後、自身の打席について「動きは問題ないですが」と話す一方、「きょうはアンパイアの川上さんがああいうことになってしまったので、無事を祈る