「オリックス７−１西武」（１６日、京セラドーム大阪）オリックスが３連勝で２位に浮上した。四回に西武に先制を許したが、直後に２死一、二塁の好機を作ると、７番紅林の２点適時二塁打で逆転。さらに大城の適時打で突き放した。八回には紅林がこの日２本目の適時打などでさらに４点を加えた。先発の寺西は６回５安打１失点の好投。その後は古田島、山崎とつないで、最後は入山が締めた。