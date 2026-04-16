俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）18日放送は東京都調布市に建つ個性的な住宅「徳山邸」が紹介される。柱のない開放的な空間を実現した独自構造が見どころとなる。【写真】収納類もオープン 天井の高いワークスペース敷地は北側に公園が隣接する立地で、外観はサイディング張りの“イエ型”と波板張りの“ハコ型”という2つの建物が結合したようなデザイン