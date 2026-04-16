Netflixシリーズ『九条の大罪』が、世界でも存在感を強めている。Netflixが発表する週間グローバルTOP10（非英語番組部門）で、初週（3月30日〜4月5日）に7位へ初登場。続く2週目（4月6日〜12日）には4位まで浮上し、視聴数（総視聴時間をもとに算出）は220万を記録した。日本での週間TOP10首位に加え、香港、台湾でもTOP10入りしており、アジア圏を中心に注目が広がっている。【画像】『九条の大罪』オフショット＆メイキング写