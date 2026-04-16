死体遺棄の疑いで逮捕された父親は、殺害についても認める供述をしているということです。【写真で見る】容疑者逮捕も深まる謎...今後の捜査のポイントは？逮捕の父親 殺害も認める供述 3月23日から行方がわからず、4月13日に遺体となって見つかった安達結希さん（11）。16日未明、結希さんの遺体を遺棄した疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕されました。安達容疑者は3月23日の朝から4月13日夕方ごろまでの間に京