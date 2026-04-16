【UEFAチャンピオンズリーグ】アーセナル 0−0 スポルティング（日本時間4月16日／エミレーツ・スタジアム）【映像】守田、称賛集めた強烈タックルスポルティングに所属する日本代表MF守田英正が見せた魂の守備に、スタジアムが騒然となった。チャンピオンズリーグ（CL）の舞台で、相手の若き逸材を力強いタックルで封じ込めたシーンが、国内外で大きな反響を呼んでいる。0−0の緊迫した展開で迎えた63分過ぎだった。左サイド