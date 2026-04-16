総務省統計局が公表した『統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで−（2025年）』によると、65歳以上の人口は3619万人。総人口に占める割合は29.4％と過去最高を更新し、38カ国中で日本は世界一の“高齢化大国”となっています。長寿が当たり前となった今、老後を支えるのは「お金がどれだけあるか」だけではありません。大切なのは、“お金との付き合い方”。どんな目的で使い、誰と分かち合うかによって、老後の豊か