銀行に限らず、デジタル化が進んでいる今、窓口派のシニア層はどのように銀行と向き合っていくべきか考えてみましょう。利便性か？安心か？どちらが大切か考えよう銀行の店舗が統廃合され、利用できる店舗が減ってしまい、「ネットバンキングを利用しないとダメなの？」と考えている人は少なくありません。時代の波とはいえ、新たなことを覚えなければならないのは、大きなストレスになるのではないでしょうか？確かにネットバンキ