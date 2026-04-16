PTAを、わずか3名で運営している--。あるイベントで、こんな話をしてくれた人がいました。練馬区立南町小学校PTA会長の吉田基洋（もとひろ）さんです。運営に関わりたい人だけが入会して会員になるので、つまり会員も3名のみということ。運動会やお祭りの手伝いは、保護者や地域住民に呼び掛けて募っているといいます。後日改めて話を聞かせてもらったところ、南町小PTAはいろいろな面で斬新でした。主な特徴をまとめると、こんな