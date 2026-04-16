毎日のように使う電子レンジですが、知らないうちにやってはいけない使い方をしている人も多いかもしれません。間違った使い方をしてしまうと本体の負荷を高め、最悪発火や故障を引き起こす原因に。本記事では、ついやってしまいがちな「電子レンジのNG行為」を5つ紹介します。【表で見る】生活家電の「寿命」一覧NG行為1. 庫内の汚れを放置する電子レンジで食品を温めると、庫内に食品が飛び散って汚れてしまうことがありますよね