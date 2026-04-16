「乗り降りができない」という話で有名なTVR2026年4月10日〜12日の３日間、千葉市美浜区の幕張メッセで開催された旧車を中心とするイベント「オートモビルカウンシル2026」に、TVR「サーブラウ」が展示されました。どのようなクルマなのでしょうか。オートモビルカウンシルの楽しみは、名車の誉れ高いモデルからマイナーなモデル、知名度はそれなりにあるけれど、なかなか実車をお目にかかれないようなモデルまで、路上で