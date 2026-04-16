Image: Air New Zealand 機内でどれだけ休めるかが旅の鍵になるって、どこかで聞いたことがあるような。ニュージーランド航空が、世界初というスリープカプセル「Economy Skynest」を発表しました。エコノミーエリアに導入されるこのシート、三段ベッドなんです。三段ベッドで寝ながら移動Economy Skynestは、機内に設置される三段ベッドの睡眠カプセル。通常の席に加えて、時間枠でベッドを