やはり重傷だった。リバプールは現地４月16日、ユーゴ・エキティケの負傷を正式に発表した。フランス代表の23歳FWは、14日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦に先発。27分、ピッチの芝に足を取られて転倒。右の足首を負傷した様子で、ストレッチャーに乗せられてピッチを後にした。 英衛星放送『Sky Sports』によると、リバプールのアルネ・スロット監督は試合後、「と