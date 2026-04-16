俳優・小芝風花（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】小芝風花の激変ショットや花魁姿のオフショットこれまでInstagramでは、金髪と“へそ出し”ファッションが目を引く“激変”ショットや、NHK大河ドラマ「べらぼう」で花魁役を演じた際のオフショットなど、多彩な姿を公開してきた小芝。雰囲気一変の最新ショットに驚きの声2026年4月16日には29歳の誕生日を迎えたことを報告し、