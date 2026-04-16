２メートル半の大きな作品と同じポーズを取る笠谷さん＝１６日、浄楽寺バナナをモチーフに創作活動を続けている横須賀市在住のアーティスト笠谷耕二さん（６２）の個展「もしも極楽にバナナがあったのならＢＡＮＡＮＡｉｎＰＵＲＥＬＡＮＤ」が１７日から開かれる。鎌倉時代を代表する仏師運慶ゆかりの浄楽寺（同市芦名）の本堂を舞台に、本物そっくりでユニークな「バナナアート」が楽しめる。笠谷さんは「見た方が面白い