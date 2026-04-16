◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人の田中将大投手が６回７安打３失点で勝利投手となり、日米通算２０２勝を挙げてヒーローインタビューを受けた。雨天中止の１５日からスライドして、自身初の伝統の一戦に先発登板。２試合連続でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）をクリアした。田中将大のヒーローインタビューは以下の通り。ー自身初の伝統の一戦「チームは初戦を勝っていた