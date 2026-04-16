元宝塚歌劇団月組スターで俳優の美弥るりかが１６日、大阪市内で、主演舞台「ＭＩＳＳＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」（５月２８〜３１日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、６月１７〜２１日、東京・シアターＨ）の取材会に出席した。宝塚歌劇団の全５組からＯＧ９人が競演し、だまし合いを繰り広げるシチュエーション・コメディー。七海ひろきプロデュースの演劇企画「ＱＱカンパニー」の新作で、七海は出演とプロデューサーを兼務