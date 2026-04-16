「ロッテ５−３日本ハム」（１６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが逆転負けで連敗。４月３日以来の借金１となった。７年ぶりの１試合５失策と守乱を露呈した。チーム失策数も１７となり、両リーグワーストとなった。先発の細野は５回５安打３失点。ロッテ戦は３月３１日にエスコンで対戦し、ノーヒットノーランを記録した相手。この日は２点リードの三回、２四死球と安打で満塁のピンチを招き、内野ゴロで１点差。さ