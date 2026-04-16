政府の成長戦略をめぐる「官民投資ロードマップ」の策定に向けて、尾崎副長官は「リミッターを外して、真に効果的で必要な施策を考えてほしい」と関係省庁に指示しました。政府の日本成長戦略会議の戦略分野分科会は、投資対象や時期、目標額を定めた「官民投資ロードマップ」の策定へ、AI・半導体や造船など17の戦略分野について議論を進めています。きょう開かれた会合で分科会のトップを務める尾崎官房副長官は、「ロードマップ