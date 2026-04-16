「ロッテ５−３日本ハム」（１６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ちで開幕２連勝以来の連勝、カード勝ち越しを飾った。西武が敗れたため、５位に浮上した。同点の六回、寺地の安打などで１死一、三塁とし、４番・山本への代打ポランコが左前に決勝適時打を放った。七回には小川の適時打で１点を追加した。先発・木村は４回４安打３失点で降板。「早い段階でマウンドを降りてしまったのでそこは本当にチームに